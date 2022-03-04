МОК высказался о вероятности отмены санкций в отношении России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о вероятности отмены санкций в отношении России. Его слова приводит Reuters.

Глава МОК заявил, что оставляет этот вопрос открытым, так как сложно установить крайний срок отстранения российских спортсменов. Он посчитал невозможным определить, что может привести к ужесточению или отмене санкций. «Мы внимательно следим за ситуацией и будем адаптироваться в зависимости от дальнейшего развития событий», — подчеркнул Бах.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Решение было принято на фоне проведения специальной военной операции России в Донбассе.

После этого международные федерации наложили санкции на отечественных спортсменов. Россия осталась без международных соревнований почти по всем видам спорта.

