Китаю предрекли аналогичные антироссийским санкции

Против Китая могут быть введены такие же санкции, как и против России, уверен политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что США могут пойти на такой шаг в рамках целенаправленной экономической войны против государств, «которые не вписались в их систему диктата».

В МИД КНР заявили, что США используют украинский кризис для дискредитации и клеветы в адрес Китая. Глава китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь также поддержал Россию в инциденте с высылкой 12 российских дипломатов, работавших при Организации Объединенных Наций (ООН).

«Такой тренд, действительно, есть. США занимают заведомо агрессивную позицию ко всем государствам, которые не вписались в их систему диктата. Очевидный пример здесь Россия и санкции, введенные против нее. Теперь это нагнетание страстей против Китая, который заявил, что не поддерживает такую политику и считает ее недопустимой. Китай же, в свою очередь, смотрит на российский опыт и понимает, что те же санкции скоро могут быть применены и против них просто потому что они не подчиняются диктату Вашингтона», — заметил политолог.

МИД России пообещал симметричный ответ на действия американской стороны. Представитель ведомства Мария Захарова уверена, что действующие власти США таким образом разрушают оставшиеся связи между Москвой и Вашингтоном.