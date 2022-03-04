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Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога

В Ростове-на-Дону россиянин выколол глаз хирургу после смерти матери и получил год

Фото: Пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростове-на-Дону суд приговорил к году тюремного заключения россиянина, выколовшего глаз хирургу-онкологу после смерти матери. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает rostovgazeta.ru

Как установил суд, в 2018 году после смерти матери, которую оперировал пострадавший врач, россиянин совершил нападение и нанес медицинскому работнику несколько ударов в лицо металлической ручкой. Следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Россиянин был задержан.

Мужчина частично признал вину. В связи с этим и иными смягчающими обстоятельствами, он получил более мягкий приговор.

23 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге россиянин ударил бывшую жену ножом по лицу на глазах у ребенка.

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Владимир Седов
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