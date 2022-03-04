Суд вынес приговор по делу о гибели 36 человек на шахте «Северная»

В Воркуте одиннадцати обвиняемым вынесли приговор по делу о гибели 36 человек в результате взрыва метана на угольной шахте «Северная» в 2016 году. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, девять человек получили сроки от двух с половиной до четырех лет и восьми месяцев колонии поселения. Еще двое получили по два с половиной года условно. Семерых осужденных взяли под стражу в зале суда для этапирования к месту отбывания наказания.

В суде отметили, что подсудимые пытались затянуть разбирательство. Суду пришлось принять меры организационного характера, что помогло завершить процесс в необходимый срок.

25 февраля 2016 года на шахте «Северная» в Воркуте выброс метана вызвал взрыв, обрушение породы и пожар, погибли 36 горняков. В ходе расследования были выявлены многочисленные, систематические нарушения в работе предприятия. Отмечалось, что произошедшее стало следствием желания руководства избежать штрафа, для чего потребовалось уложиться в план.