Северный совет решил приостановить сотрудничество с Россией

Совет министров Северных стран объявил о том, что приостанавливает сотрудничество с Россией и Белоруссией из-за ситуации вокруг Украины. Об этом решении стало известно из пресс-релиза, опубликованного на официальном сайте организации.

«Совет министров Северных Стран приостанавливает свое сотрудничество с Россией и Белоруссией. (...) Все программы, проекты и мероприятия в России и Белоруссии приостанавливаются до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

Представители организации уточнили, что приняли это решение в ответ на начало специальной военной операции в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе. По словам главы государства, ее основными задачами являются «демилитаризация и денацификация Украины», а также защита жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые подвергаются издевательствам и геноциду.

Совет министров Северных стран — это межправительственный форум, целью которого является содействие сотрудничеству Северных стран. В его состав входят Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия и Швеция.

Организация работала с Россией с начала 1990-х годов. Основной целью сотрудничества было развитие более тесных связей между Северными странами и Северо-Западом России для укрепления стабильности, безопасности и развития региона, а также поддержания роли России в качестве активного партнера в региональном взаимодействии.