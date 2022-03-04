Британия призвала Европу ужесточить санкции против России
Власти Британии призвали Европу ужесточить введенные санкции против России на фоне спецоперации Москвы на Украине. Об этом заявила глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс, передает ТАСС.
«Мы были очень координированными в вопросе санкций, мы демонстрируем полное единство, что оказывает большое негативное влияние на Россию», — рассказала дипломат. Она призвала включить в антироссийские ограничения нефтяной и газовый сектор.
Трасс обратила внимание на необходимость уменьшать зависимость европейский стран от российских энергоресурсов. Она подчеркнула, что будет выступать за усиление санкций против Москвы на встрече «Большой семерки» и на дискуссиях с ЕС.
Ранее сообщалось, что глава Минкульта Соединенного Королевства Надин Доррис призвала лишить Россию права проводить международные спортивные и культурные мероприятия. По ее мнению, санкции в сфере культуры и спорта могут быть столь же эффективными, как и экономические.