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Аэропорт Волгограда возобновил работу

Росавиация сообщила о возобновлении работы аэропорта Волгограда

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда. О возобновлении обычного графика полетов в южном российском городе сообщает ТАСС.

Ранее в феврале аэропорт Волгограда отменил все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также все запланированные по расписанию вылеты пришлось отменить авиагавани Астрахани.

Ранее стало известно, что ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России на фоне обострения обстановки вокруг ситуации на Украине будут действовать с 24 февраля по 2 марта 2022 года. В настоящее время приостановлена работа 12 аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Президент США Джо Байден в ответ обвинил Москву в «неоправданной атаке на украинский народ».

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