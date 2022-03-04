В Минобороны назвали цель провокации Киева у Запорожской АЭС

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), расположенную в городе Энергодар, и обеспечили полную безопасность объекта. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Минобороны России.

Российские военные вошли в город еще 28 февраля. Как утверждают в министерстве, охранявшие электростанцию военнослужащие Национальной гвардии Украины покинули ее и скрылись в неизвестном направлении еще до прихода российских войск. Персонал АЭС, в свою очередь, продолжил работу по обслуживанию станции и контролю за радиоактивной обстановкой.

При этом в ночь на 4 марта охранявшие электростанцию войска столкнулись с провокацией диверсионной группы, которая атаковала находившийся на месте патруль Росгвардии. Ответным огнем сопротивление украинских сил было подавлено, однако при отступлении они, предположительно, совершили поджег комплекса. Штатных сотрудников АЭС в помещении на тот момент не было. На место прибыли пожарные расчеты, которые оперативно устранили возгорание.

Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

По данным МАГАТЭ, ни одна из систем безопасности ЗАЭС в результате инцидента не пострадала. Выброса радиации или поломок на станции допущено не было.

Украина обвинила российских военных в нападении на Запорожскую АЭС

После сообщений о перестрелке и пожаре президент Украины Владимир Зеленский обвинил российских военных в нападении на станцию. Он заявил, что отдельные участки АЭС были обстреляны из танков прямой наводкой, и назвал это «террором невиданного уровня».

Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию, самую большую в Европе, она одна могла быть как шесть Чернобылей Владимир Зеленский президент Украины

Он рассказал о ситуации президенту США Джо Байдену, канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим европейским лидерам. Также Украина немедленно обратилась в МАГАТЭ. Организация заявила, что находится в постоянном контакте с российскими и украинскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности станции.

Инцидент прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он назвал случившееся очередным свидетельством необходимости скорейшего прекращения конфликта на Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал срочно провести внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за произошедшего на станции. Окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Министерство обороны России утверждает, что ЗАЭС находится в полной безопасности

Сейчас обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции, как утверждают российские военные, остается спокойной. Персонал объекта остается на своих рабочих местах и продолжает следить за безопасностью всех его систем в штатном режиме.

Радиоактивный фон в районе электростанции в норме Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

Эти сведения подтверждает и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. По данным ведомства, пожар на станции не привел к повреждению энергосистем, жертв и пострадавших в результате возгорания не было.

Как пояснил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов, все энергоблоки станции надежно защищены, а их конструкция готова выдержать и более серьезные происшествия, в том числе «падение Boeing-747 со всем запасом топлива».

Энергоблоки проектировали исходя из очень негативных сценариев, и все украинские энергоблоки, кроме самых первых двух на Ровенской станции, оснащены гермооболочками. Гермооболочка — это очень прочный железобетон. Это такая скорлупа, в которую дополнительно сверху взят энергоблок Алексей Анпилогов эксперт по ядерной энергетике

24 февраля российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС

В настоящий момент Вооруженные силы РФ контролируют две из пяти атомных электростанций на Украине — Чернобыльскую и Запорожскую. ЧАЭС перешла под контроль российских военных 24 февраля, в день начала спецоперации на Украине.

По данным министерства обороны, между украинскими военными, охранявшими станцию, и российскими десантниками была достигнута договоренность о совместном патрулировании объекта и прилегающей территории. Сведений о каких-либо инцидентах или провокациях на ЧАЭС пока не поступало.