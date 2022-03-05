Проверка опровергла пытки током обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени

Проверка, проведенная по жалобе Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени, не подтвердила его слова о применении к нему пыток. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ходе процессуальной проверки были исследованы сообщения фигуранта дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, совершенном с применением насилия. По ее итогам эти факты были опровергнуты, а также было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

20 января сообщалось, что Бережной заявил о пытках, из-за которых он признался в убийстве школьницы. Он утверждал, что полицейские били его током, поэтому он сам себя оговорил.

26 августа 2021 года Следственный комитет России заявил, что Бережной признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. На допросе он рассказал, что утром 30 июня был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке он встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил. По словам Бережного, тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике, а затем переложил в коробку от бытовой техники, обмотал скотчем и 17 августа отнес на берег озера Оброчное.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.