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Проверка опровергла пытки током обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени

СКР не подтвердил факт пыток Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве тюменской школьницы

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Проверка, проведенная по жалобе Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени, не подтвердила его слова о применении к нему пыток. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России (СКР).

В ходе процессуальной проверки были исследованы сообщения фигуранта дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, совершенном с применением насилия. По ее итогам эти факты были опровергнуты, а также было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

20 января сообщалось, что Бережной заявил о пытках, из-за которых он признался в убийстве школьницы. Он утверждал, что полицейские били его током, поэтому он сам себя оговорил.

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26 августа 2021 года Следственный комитет России заявил, что Бережной признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. На допросе он рассказал, что утром 30 июня был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке он встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил. По словам Бережного, тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике, а затем переложил в коробку от бытовой техники, обмотал скотчем и 17 августа отнес на берег озера Оброчное.

Девочка пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.

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Любовь Ширижик
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