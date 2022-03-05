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Шлеменко снялся с поединка в промоушене Нурмагомедова

Боец ММА Александр Шлеменко снялся с поединка против Фаридуна Одилова в Eagle FC
Александр Шлеменко

Александр Шлеменко. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко снялся с поединка против Фаридуна Одилова в промоушене Eagle FC, который принадлежит Хабибу Нурмагомедову. Об этом сообщается в Instagram организации.

«Александр Шлеменко не сможет выступить на Eagle FC 47. К нашему сожалению, Шторм не успевает восстановиться от травмы», — говорится в заявлении промоушена. Отмечается, что в связи с этим Одилову подберут нового соперника.

Ранее Шлеменко порассуждал о возможном продолжении карьеры в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Оценивая шансы на подписание контракта с промоушеном, он отметил, что является медийным бойцом не только в России, но и в Северной Америке. «У меня больше десяти боев в главных событиях на одном из федеральных каналов. Поэтому как гипотетическое предположение — почему нет?» — сказал боец.

Шлеменко получил известность благодаря выступлениям в Bellator. Он был чемпионом организации в средней весовой категории. Всего в активе 37-летнего спортсмена 61 победа и 13 поражений в 75 боях, еще один поединок был признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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