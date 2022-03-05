В Италии назвали крайне опасным вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО в данный момент может иметь трагические последствия. Об этом в комментарии «Ленте.ру» предупредил политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends (Италия) Тиберио Грациани.

Специалист назвал гипотетическое членство Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе крайне опасным. По его словам, подобное решение лишь больше усугубило бы и без того нестабильную ситуацию.

«Кроме того, это негативно отразилось бы на текущих переговорах [между Россией и Украиной] и в будущем создало бы условия для разрастания конфликта», — сказал Грациани.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что власти страны открыты к обсуждению вопроса о вступлении в НАТО после поступления в финский парламент соответствующей гражданской инициативы. По его словам, пересмотр Финляндией статуса внеблокового государства связан с изменившейся ситуацией в мире.

25 февраля Финляндия и Швеция были приглашены на саммит НАТО по ситуации на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что присоединение Финляндии и Швеции к альянсу имело бы серьезные военно-политические последствия.