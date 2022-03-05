Два российских гонщика будут выступать с лицензиями других стран

Российские гонщики Даниил Квят и Роман Русинов будут выступать в новом сезоне с гоночными лицензиями других стран. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, Квят получит итальянскую гоночную лицензию. Русинов будет выступать с итальянской или французской лицензией.

Ранее американская команда Haas расторгла контракт с российским пилотом «Формулы-1» Никитой Мазепиным. Также было разорвано соглашение с титульным спонсором — компанией «Уралкалий».

4 марта Международная федерация автоспорта (FIA) рассказала, что россиянам и белорусам для участия в соревнованиях под эгидой организации нужно подписать соглашение, по которому им запрещается демонстрировать национальную символику, цвета и флаги на публике и в социальных сетях. Запрет также распространяется на исполнение национальных гимнов. Пилоты будут выступать в нейтральном статусе.