Диетолог рассказала о вызывающей головную боль еде

Диетолог Эми Гудсон рассказала о том, как плохое питание связано с головной болью. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам эксперта, нередко голова болит из-за низкого уровня сахара в крови. Это, в частности, происходит, если долго не есть. «Когда вы пропускаете обед, это часто заканчивается падением сахара в крови, — объясняет она. — А падение сахара способствует головной боли, а также тошноте и даже головокружению».

Другой причиной, вызывающей падение уровня сахара в крови, может быть несбалансированное питание. «Если есть только углеводы, то сахар в крови сначала растет, а потом падает еще сильнее из-за нехватки белка», — утверждает Гудсон. Последствия будут не менее плачевными, если полностью отказаться от еды с углеводами или существенно урезать ее потребление.

Гудсон назвала еще две пищевые привычки, ведущие к головной боли. По ее словам, нельзя есть только сладкое и пить кофе натощак. «Все реагируют на кофеин по-разному, но так как это стимулятор нервной системы, он часто вызывает у людей головную боль и тревогу, если они пьют кофе на пустой желудок», — предупреждает она.

Ранее ученые из Британии рассказали, какое количество кофе ежедневно необходимо для продления жизни. Специалисты 11 лет изучали привычки британцев. В ходе исследования выяснилось, что три чашки молотого кофе каждый день снижают риск преждевременной смерти на 12 процентов, смерти от сердечных заболеваний — на 17 процентов, а от инсульта — на 21 процент.