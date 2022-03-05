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Иммунолог объяснил появление «черной плесени» у человека после COVID-19

Иммунолог Жемчугов назвал сниженный иммунитет причиной появления «черной плесени»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Тяжелое осложнение после COVID-19 «черная плесень» может появится у людей со сниженным иммунитетом. Так объяснил возникновение мукормикоза иммунолог Вячеслав Жемчугов, сообщает «Радиоточка НСН».

«На самом деле активизация таких редких процессов от патогенных микробов и грибков бывает только у людей с очень сниженным иммунитетом. Это либо от вирусного ВИЧ, либо от иммунодефицита по любой причине: сахарный диабет, белковое истощение, онкозаболевание», — сказал Жемчугов.

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Он назвал такое осложнение после коронавируса редким и призвал не бояться мукормикоза. Специалист рассказал, что последствия болезни появляются у людей в зависимости от их заболеваний. Если у человека есть сердечно-сосудистые болезни, после COVID-19 у него может возникнуть инфаркт головного мозга, легких и сердца, объяснил он.

По словам иммунолога, после омикрон-штамма коронавируса пациенты чаще всего не сталкиваются с тяжелыми последствиями.

Ранее в больнице Тюмени врачи успешно вылечили пациентов с мукормикозом. Врачи объяснили, что симптомами «черной плесени» являются заложенность носа и неприятный гнилостный запах из носовой полости.

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Анастасия Шейкина
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