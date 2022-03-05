Minecraft удалили из App Store и Google Play в России

Популярная инди-игра Minecraft исчезла из онлайн-магазинов для российских пользователей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Как стало известно, приложение Minecraft оказалось недоступным для скачивания пользователям смартфонов в российском регионе. Судя по всему, игру удалили из онлайн-магазинов для смартфонов и планшетов на iOS и Android — тайтл нельзя приобрести в App Store и Google Play.

Разработчики игры и представители Microsoft, которая владеет правами на Minecraft, не комментировали удаление приложений. Судя по всему, это связано с тем, что накануне, 4 марта Microsoft объявила о приостановлении работы в России. Компания прекратила продажи своих товаров и обслуживание клиентов в регионе.

Игру также нельзя приобрести в российской версии магазина Steam, где на странице с тайтлом появляется уведомление «Данный товар недоступен в вашем регионе». В официальном магазине Microsoft Minecraft была доступна для скачивания на момент написания заметки.

5 марта о прекращении продаж своих игр в России объявили несколько студий. Продажи приостановила Activision Blizzard, также Rockstar Games перестала распространять свои тайтлы в российском регионе.