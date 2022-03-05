Черногория подготовила санкции против российских олигархов

Черногория готова присоединиться ко всем антироссийским санкциям и подготовила ограничения для олигархов из России. Об этом заявил экс-вице-премьер, обладатель мандата на формирование нового правительства Черногории Дритан Абазович, передает ТАСС.

Политик указал на готовность властей страны расширять санкции, чтобы соответствовать внешней политике Европейского союза (ЕС). «С целью сохранения стабильности и общей безопасности страны мы проводим мероприятия по противодействию злокачественному влиянию в Черногории, результатом чего ранее стала высылка одного российского дипломата», — рассказал он.

Абазович пообещал, что страна предоставит Украине финансовую и гуманитарную помощь, а также помощь вооружениями для «противодействия российской агрессии».

Ранее сообщалось, что МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата. «Нота об этом решении, в которой дается 72 часа для выезда с территории страны, вручена сегодня послу РФ», — заявили в МИД страны.