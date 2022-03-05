Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Черногория подготовила санкции против российских олигархов

Власти Черногории заявили о готовности расширять санкции против России и помогать Украине

Фото: Faruk Kaymak / Unsplash

Черногория готова присоединиться ко всем антироссийским санкциям и подготовила ограничения для олигархов из России. Об этом заявил экс-вице-премьер, обладатель мандата на формирование нового правительства Черногории Дритан Абазович, передает ТАСС.

Политик указал на готовность властей страны расширять санкции, чтобы соответствовать внешней политике Европейского союза (ЕС). «С целью сохранения стабильности и общей безопасности страны мы проводим мероприятия по противодействию злокачественному влиянию в Черногории, результатом чего ранее стала высылка одного российского дипломата», — рассказал он.

Абазович пообещал, что страна предоставит Украине финансовую и гуманитарную помощь, а также помощь вооружениями для «противодействия российской агрессии».

Ранее сообщалось, что МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата. «Нота об этом решении, в которой дается 72 часа для выезда с территории страны, вручена сегодня послу РФ», — заявили в МИД страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
МИД России вручил ноту протеста послу США
Войска ДНР нашли в украинском цеху по производству снарядов турецкий флаг
Еще одна российская авиакомпания отменила рейсы за границу
Менеджер Махачева отреагировал на выпад Макгрегора в сторону россиянина
84-летний российский тренер предстанет перед судом по обвинению в педофилии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.