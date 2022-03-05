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В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке

В штабе теробороны ДНР заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли школу в Донецке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Украинские войска обстреляли школу в Донецке. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

Сообщается, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадала школа номер 116, расположенная в Петровском районе Донецка.

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Ранее представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле украинскими силовиками двух городов в Донбассе — Первомайска и Горловки. Первый населенный пункт был обстрелян ВСУ из крупнокалиберных минометов, на него упало как минимум 16 мин. Второй — снарядами калибром 122 миллиметра.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что 5 марта с 10:00 по Москве объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры для эвакуации мирных жителей из Волновахи и Мариуполя. Отмечается, что маршруты были согласованы с украинскими властями.

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Алевтина Запольская
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