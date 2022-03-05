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Спорт

Белорусские паралимпийцы уехали из Пекина

Отстраненная от Игр паралимпийская сборная покинула Китай

Фото: Chloe Knott / Reuters

Белорусская делегация уехала из Пекина, где в настоящее время проходят зимние Паралимпийские игры. Об этом заявил представитель Международного паралимпийского комитета (МПК) Крэйг Спенс, передает РИА Новости.

Он добавил, что сборная России покинет Китай завтра утром.

3 марта МПК отказался допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года. Решение было изменено из-за того, что национальные комитеты выступили против их участия в соревнованиях. В России назвали решение незаконным. Позднее Спортивный арбитражный суд объяснил, что МПК действует согласно своему Своду правил и может по своему усмотрению в любое время отказать любому спортсмену в участии без указания оснований.

Марина Совина
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