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Путин заявил об использовании на Украине граждан в качестве живых щитов

Президент Путин заявил, что на Украине прикрываются людьми, как живым щитом

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине простых граждан используют в качестве живых щитов. Его слова в субботу, 5 марта, приводит «Интерфакс».

По словам главы государства, российским военнослужащим позвонили из и попросили предоставить коридоры для выхода мирных жителей.

«Конечно, наши тут же отреагировали. Тут же приостановили даже боевые действия, смотрели, что происходит», — рассказал Путин. — Не выпускают никого. Вы понимаете, что делают? Никого не выпускают, прикрываются, как живым щитом. Вот кто это? Конечно же неонацисты».

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Ранее 5 марта представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что с 10 часов утра по московскому времени Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Отмечалось также, что гуманитарные коридоры и маршруты выхода были согласованы с украинской стороной.

Позднее городской совет Мариуполя сообщил, что эвакуация мирных жителей переносится. В Минобороны России отметили, что бойцы националистических батальонов не дают мирному населению Украины выйти через организованные российской армией гуманитарные коридоры.

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Евгения Куликова
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