В корме для домашних питомцев обнаружили мясо акул

В кормах для собак и кошек обнаружили следы мяса исчезающих видов акул. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование ученых колледжа Yale-NUS в Сингапуре.

Эксперты изучили 45 кормов для домашних животных с «океанической рыбой» от 16 брендов. Выяснилось, что при описании состава большинства продуктов использовались такие общие термины, как «рыба», «океаническая рыба» или «белая рыба». В списке ингредиентов некоторых товаров указывались тунец или лосось.

В результате исследования в 45 из 144 образцов были обнаружены ДНК акул. В большинстве случаев это было мясо голубой, шелковистой и белоперой рифовой акул. При этом два последних вида числятся в Красной книге как «уязвимые». Также ученые обнаружили генетический материал, принадлежащий индо-малайской большеглазой акуле, карибской длиннорылой акуле и тигровой песчаной акуле — все они относятся к уязвимым видам.

Авторы исследования Бен Уэйнрайт (Ben Wainwright) и Ян Френч (Ian French) отметили, что акулы подвергаются чрезмерному вылову по всему миру, а за последние 50 лет их популяция снизилась более чем на 70 процентов.

Ранее британские эксперты выяснили, что производство кормов для кошек и собак на основе мяса вредит планете так же, как ежегодные выбросы от 13,6 миллиона автомобилей. Значительная часть эмиссий связана с выращиванием и содержанием скота.