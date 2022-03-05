В России предложили продавать некоторые продукты без упаковки

Производители могут получить право на продажу некоторых видов товаров без упаковки из-за ее подорожания. Такая возможность обсуждалась на заседании штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен, которое провел Минсельхоз, пишет «Интерфакс».

По словам источника издания, министр попросил представить варианты замены выбывающей из-за санкций упаковки на российские аналоги. Кроме того, было внесено предложение — продавать хлеб и овощи через торговые сети без упаковки, чтобы снизить издержки.

По словам участника заседания, Минпромторг инициативу поддержал, но его представитель отметил, что запреты на продажу без упаковки есть в санитарных правилах Роспотребнадзора. На совещании также акцентировали внимание на том, что упаковка хлеба в основном российская, поэтому перебоев в поставках упаковки не будет.

Ранее российские торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Это нужно, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов. Например, Х5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») ограничивает закупки сахара, гречки, подсолнечного масла. На такую же меру пошел и «Ашан».