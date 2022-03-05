Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России предложили продавать некоторые продукты без упаковки

В Минсельхозе обсудили возможность продавать хлеб и овощи без упаковки

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Производители могут получить право на продажу некоторых видов товаров без упаковки из-за ее подорожания. Такая возможность обсуждалась на заседании штаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен, которое провел Минсельхоз, пишет «Интерфакс».

По словам источника издания, министр попросил представить варианты замены выбывающей из-за санкций упаковки на российские аналоги. Кроме того, было внесено предложение — продавать хлеб и овощи через торговые сети без упаковки, чтобы снизить издержки.

Материалы по теме:
Запад обсуждает отключение России от SWIFT. Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни людей?
Запад обсуждает отключение России от SWIFT.Стоит ли этого бояться и как это отразится на жизни людей?
26 февраля
Россия ответила на экономические санкции Запада
Россия ответила на экономические санкции Запада
28 февраля

По словам участника заседания, Минпромторг инициативу поддержал, но его представитель отметил, что запреты на продажу без упаковки есть в санитарных правилах Роспотребнадзора. На совещании также акцентировали внимание на том, что упаковка хлеба в основном российская, поэтому перебоев в поставках упаковки не будет.

Ранее российские торговые сети попросили разрешить им ограничивать продажу некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки. Это нужно, чтобы минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов. Например, Х5 (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») ограничивает закупки сахара, гречки, подсолнечного масла. На такую же меру пошел и «Ашан».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин исключил участие призывников и резервистов в спецоперации на Украине
В России захотели создать аналог Booking.com
Экономист высказался о возможных ограничениях против российской нефти
Из-под Харькова эвакуировали всех индийских граждан
Врач назвала способ сделать коронавирус управляемым
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками школы в Донецке
Названа еще одна модная стрижка на весну 2022 года
Олень выбил стекло в магазине одежды, ворвался внутрь и распугал посетителей
Названа минимальная стоимость недвижимости на Пхукете
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.