Ветеран спецназа назвал захват заложников на Украине крупнейшим в истории

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров назвал захват националистами пяти тысяч иностранных заложников на Украине крупнейшим в истории актом терроризма. Он прокомментировал ситуацию РИА Новости.

«Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников», — рассказал ветеран спецназа.

Он призвал проявлять активность активность те страны, чьих граждан удерживают украинские националисты. «Россия делает все для помощи мирным людям — мы создаем гуманитарные коридоры, даем автобусы для людей, которые решат покинуть города по этим коридорам, и так далее. Но пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на [Владимира] Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан», — высказался Гончаров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине держат в заложниках свыше шести тысяч иностранных граждан. По словам главы государства, еще хуже украинская сторона относится к гражданам своей страны.

3 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям националистов, которые мешают эвакуации мирных жителей с Украины, и возбудить дела. По версии следствия, националисты не разрешают гражданским лицам пользоваться гуманитарными коридорами и бежать из населенных пунктов в Киеве, Харькове, Мариуполе, Волновахе и других городах.