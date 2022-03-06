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Спорт

Ковингтон победил Масвидаля в главном бою турнира UFC 272

Ковингтон единогласным решением судей победил Масвидаля в главном бою на турнире UFC 272

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон победил соотечественника Хорхе Масвидаля в главном бою турнира UFC 272. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в полусредней весовой прошла в ночь на воскресенье, 6 марта, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок был главным боем турнира и продлился все пять раундов. Ковингтон владел преимуществом, а судьи единогласно отдали победу ему.

Для Ковинтона эта победа стала 17-й в ММА, он также потерпел три поражения. Теперь американец получил право провести титульный бой с действующим чемпионом промоушена Камару Усманом.

В другом бою на UFC 272 российский боец MMA Умар Нурмагомедов одержал победу над американцем Брайаном Келлехером. Спортсмен провел удачный удушающий прием в первом раунде.

Алексей Гусев
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