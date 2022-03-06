Карпин прокомментировал слухи о переговорах с клубом РПЛ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал информацию о его переговорах с «Ростовом». Об этом сообщает ТАСС.

53-летний специалист опроверг слухи о переговорах с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ). «Там все уже переговорено», — заявил он. Ранее 6 марта «Чемпионат.com» сообщил, что ростовчане обсуждают с Карпиным его возвращение в клуб.

Карпин возглавил национальную команду летом 2021-го после неудачи сборной на Евро-2020. Менее месяца тренер совмещал работу в клубе и сборной.

Карпин руководил «Ростовом» с 2017 по 2021 год. До этого он возглавлял армавирское «Торпедо», «Мальорку» и московский «Спартак». С красно-белыми он дважды становился серебряным призером чемпионата России.