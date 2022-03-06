Игры для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске запланированы на март

Игры для российских паралимпийцев в Ханты-Мансийске планируется провести в третьей декаде марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова.

«Мы планируем провести соревнования, а они продлятся три-четыре дня, до конца марта. Важно учесть погодные условия, которые будут в Ханты-Мансийске, а сейчас там за минус 20. И надо учесть календарь всех спортивных мероприятий», — отметил Рожков.

По его словам, в стартах примут участие российские и белорусские спортсмены, однако к соревнованиям уже есть интерес со стороны других стран. «Призовые суммы будут такие же, как и за медали, завоеванные на Паралимпийских играх (4, 2,5 и 1,7 миллиона рублей соответственно)», — подчеркнул представитель ПКР.

Ранее в Пекине официально стартовали зимние Паралимпийские игры 2022 года. Соревнования пройдут с 4 по 14 марта. Спортсмены разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

3 марта Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил россиян и белорусов от Игр в Пекине. Изначально спортсменов допустили к соревнованиям, однако затем решение было изменено. В МПК пояснили, что это было сделано из-за массовой негативной реакции иностранных федераций.

