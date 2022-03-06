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Роскомнадзор ограничил доступ к журналу «Сноб»

Роскомнадзор ограничил доступ к журналу «Сноб» и сайту «Собеседник» в России

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Роскомнадзор ограничил доступ к журналу «Сноб» в России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Отмечается, что доступ к сайту был ограничен на основании статьи 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Ею регламентируется порядок блокировки сайтов, которые распространяют призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности.

На этих же основаниях ограничен доступ к сайтам «Собеседник», «Агентство», «Эхо Москвы в Челябинске», «Эхо Кавказа» и Activatica.

Ранее 6 марта Роскомнадзор принял решение по требованию Генеральной прокуратуры России ограничить доступ к сайту издания «Медиазона» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

4 марта был подписан закон о наказании за фейки о ВС РФ, а также за призывы к антироссийским санкциям. 24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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