Российские волонтеры очистят берега Байкала от мусора

Более 450 волонтеров из нескольких российских регионов примут участие в уборке берегов озера Байкал предстоящим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Как отмечается, всего в летний период пройдут три масштабные акции, в ходе которых добровольцы смогут помочь с очисткой прибрежной территории озера, наиболее страдающей от антропогенного влияния туристов. Ожидается, что к уборке присоединятся волонтеры РЭО, студенты вузов и колледжей, а также жители Бурятии и Иркутской области.

«Байкал — природная жемчужина России. Туристический потенциал этого места неоспорим. Но в то же время это грозит увеличением количества отходов, а значит может навредить экологии этого уникального места», — подчеркнул глава РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что всего до конца этого года организация планирует привлечь к своим акциям более 10 тысяч добровольцев по всей России. В частности, волонтеров будут приглашать для участия в субботниках и других мероприятиях экологической направленности.

