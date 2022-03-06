Путин проинформировал о ходе спецоперации по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что специальная операция по защите Донбасса идет по плану и в соответствии с графиком. Такая информация приводится на официальном сайте Кремля.

Путин заверил турецкого коллегу, что российские вооруженные силы делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирного населения.

Российская армия наносит точечные удары исключительно по объектам украинской военной инфраструктуры, отметил Путин.

«На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве живого щита гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники», — говорится в сообщении.

Президент России ранее сообщил Эрдогану о готовности российской стороны к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами.

Путин надеется, что в ходе очередного раунда переговоров украинская сторона проявит более конструктивный подход, учитывающий все реалии.

24 февраля президент России объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.