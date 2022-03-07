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Спорт

Большунов выиграл Деминский полумарафон на 25 километров

Александр Большунов первым пришел к финишу в Деминском полумарафоне на 25 километров

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в Деминском полумарафоне классическим стилем. Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Гонка прошла в понедельник, 7 марта, в Ярославской области. Россиянин преодолел дистанцию в 25 километров за 1 час, 1 минуту и 40 секунд. Вторым финишировал Никита Хабаров, проигравший победителю 59 секунд. Тройку сильнейших с отставанием в 1 минуту и 1 секунду замкнул Артем Николаев.

6 марта Большунов выиграл Деминский марафон на 50 километров классическим стилем. Спортсмен опередил ближайшего преследователя почти на четыре минуты.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Алексей Гусев
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