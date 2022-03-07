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В Париже напали на представительство Россотрудничества

Захарова заявила о нападении в Париже на представительство Россотрудничества

Фото: Shuttterstock

В Париже напали на представительство Россотрудничества. Об этом в понедельник, 7 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, нападение произошло в ночь с 6 на 7 марта. В здание ведомства неизвестные бросили бутылку с горючим, которая «попала в забор, не долетев до цели». В сообщении также говорится, что пострадавших нет. Захарова призвала властей Франции обеспечить безопасность официальным ведомствам России.

«Точно таким же нападениям подвергались российские представительства на территории Украины до 2022 года», — вспомнила дипломат. «Не надо делать вид, что подобные экстремистские действия — это некий "справедливый гнев" в связи со спецоперацией ВС России», — заключила она.

Ранее в МИД России также заявили о нападении на своего дипломата в Вильнюсе. Уточнялось, что на него было совершено нападение с применением физической силы, также предпринимались попытки давления на посла.

В начале марта на территорию российского диппредставительства в Нидерландах забросили рюкзак с горючей смесью. В итоге полиция и саперы оцепили территорию здания и изъяли объект для экспертизы в рамках следствия.

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Варвара Кошечкина
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