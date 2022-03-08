Минобороны России показало боевой вылет вертолетов на Украине

Министерство обороны России показало работу ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в ходе спецоперации на Украине. Кадры показал телеканал «Звезда».

Поясняется, что в ходе боевого вылета вертолеты уничтожили зенитную установку и бронетехнику противотанковыми управляемыми ракетами. При этом полеты выполнялись ночью, преимущественно на малых высотах и в сложных метеоусловиях.

2 марта Минобороны продемонстрировало сопровождение вертолетами армейской авиации продвижения подразделений Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной операции на Украине. На опубликованных кадрах с пролетающими вертолетами показаны также занявшие позиции на их борту пулеметчики и прохождение по земле колонны военной техники с опознавательными знаками Z. Также в кадр попала подбитая на дороге военная техника и войсковые автоцистерны для топлива.