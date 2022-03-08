«Барселона» заинтересовалась футболистом «Зенита»

Каталонская «Барселона» заинтересована в усилении левого фланга защиты и обратила внимание на игрока обороны «Зенита» бразильца Дугласа Сантоса. Об этом сообщает Sport.es.

27-летний футболист попал в сферу интересов сине-гранатовых наряду с Хосе Луисом Гайя из «Валенсии» и Алехандро Гримальдо из «Бенфики». Отмечается, что Барселона обратила внимание на защитника Зенита из-за позиции Международной федерации футбола (ФИФА), которая позволила легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить контракты со своими командами.

Клубы РПЛ начали покидать иностранные футболисты и тренеры на фоне санкций ФИФА. Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований. Из-за оттока легионеров в РПЛ допустили проведение чемпионата в более сжатые сроки.

Сантос — олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии. На его счету выступления за «Гранаду», «Гамбург» и «Удинезе».