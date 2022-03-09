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Названа причина неудачного пуска самой дешевой в мире ракеты

Компания Astra выявила две причины неудачного пуска ракеты Rocket

Кадр: Astra Space / NASASpaceFlight

Американская компания Astra назвала причину неудачного пуска ракеты Rocket версии 3.3, состоявшегося 10 февраля с тихоокеанского космодрома Кадьяк у берегов Аляски. Об этом сообщает SpaceNews.

В компании выявили две причины неполадок с ракетой, считающейся одной из самых дешевых в мире. Первая ошибка — неправильная электрическая схема обтекателя полезной нагрузки, в результате чего были перепутаны местами два электрожгута. Вторая проблема связана с системой управления вектором тяги на разгонном блоке.

В Astra заявили, что исправили дефект электрической схемы обтекателя полезной нагрузки и обновили программное обеспечение системы управления вектором тяги на разгонном блоке.

SpaceNews напоминает, что из пяти пусков Astra успешным был только один.

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7 января

В ноябре 2021 года сверхлегкий носитель Rocket американской компании Astra, позиционируемый как потенциально самая дешевая в мире ракета для выведения небольшой полезной нагрузки в космос, впервые достиг околоземной орбиты. В декабре 2020 года носитель Rocket впервые преодолела линию Кармана (100 километров над уровнем моря), считающуюся условной границей между атмосферой Земли и космическим пространством.

Американская Astra работает над одноразовым носителем Rocket, который, как заявляют в компании, должен стать самой простой и технологичной ракетой в мире, а потому и самой дешевой. В Astra уверены, что данная задача будет решена, когда надежность пусков носителя достигнет 95 процентов при цене старта примерно один миллион долларов. В настоящее время стоимость пуска Rocket, рассчитанного на выведение около 150 килограммов, оценивается в 2,5 миллиона долларов. Разработку Rocket, подобно созданию SpaceX Falcon 9, отличает итеративный подход.

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Иван Потапов
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