Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль ответил на вопрос о безопасности Крыма

Пресс-секретарь Песков заявил об отсутствии угроз для курортного сезона в Крыму и Сочи

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Безопасности Крыма и Севастополя в настоящее время ничего не угрожает. На этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос журналистов, будет ли в 2022 году открыт курортный сезон в Крыму, а также есть ли основания не планировать отпуск в этом регионе. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России и другие специализированные ведомства делают все необходимое, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму с 7 марта отменят действие ковид-сертификатов. Без предъявления цифрового документа можно будет попасть на объекты общепита и спортивные мероприятия, а также в косметические салоны и парикмахерские, добавил он.

Помимо этого, в регионе работа заведений общепита будет разрешена без ограничений по времени. «Разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга», — заключил Аксенов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан
Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет
RT пожаловался на ограничения со стороны Telegram
Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца
Премьер Канады пригласил Зеленского выступить перед парламентом
В МВД прокомментировали слухи о проверке переписок россиян полицейскими
Кремль назвал приоритетом борьбу с безработицей
В США назвали преимущества Су-27
Российский вирусолог рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на импортозамещение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.