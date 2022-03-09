В Госдуме оценили предложение Украине по Крыму

Предложение Украине признать российский статус полуострова Крым выглядит логичным и выполнимым. Такую оценку дал депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости в среду, 9 марта.

Он отметил, что Крым стал неотъемлемой частью России после возвращения на историческую родину.

По мнению депутата, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) после всего, что сделал Киев, не согласятся быть в составе Украины.

Шеремет посоветовал украинским властям пойти на конструктивный диалог с российской стороной и отказаться от западного проекта стать «антиРоссией».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Украина должна признать Крым российским, а также независимость ДНР и ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.