Ведущая Первого канала отреагировала на уход приложений для знакомств из России

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что уход приложений для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz из России позитивно скажется на обществе. Такое мнение она высказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Телеведущая не увидела ничего страшного в том, что иностранные приложения для знакомств прекращают работу в России. Она отметила, что в скором времени люди снова будут знакомиться в реальности. «Любая отмена старого — всегда прорыв к новому или возвращение к хорошему забытому старому. (...) Люди, наконец, повстречаются друг с другом в реальности, в глаза посмотрят, как-то начнут ситуацию менять в лучшую сторону», — сказала Сябитова.

Помимо этого, сваха заявила, сегодня интернет-знакомства «дошли до дна». По мнению Сябитовой, использование приложений для поиска партнера — это не лучший способ знакомства. Ведущая не исключила, что в России учтут ошибки этих приложений и придумают новые способы для знакомства в сети. «Я считаю, что очень даже хорошо все происходит. Все, что не делается — все к лучшему», — заключила она.

Об уходе Badoo, Bumble и Fruitz из России стало известно 9 марта. Заявление о том, что эти приложения удалят из магазинов App Store и Google Play в России, появилось на официальном сайте компании Bumble Inc, владеющей ими.