Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Порту
0:0
1-й тайм
live
Лион
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Бетис
1:2
Перерыв
live
Айнтрахт Ф
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
ПСЖ
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Спорт

17-летняя Трусова получила звание заслуженного мастера спорта

Российская фигуристка Александра Трусова стала заслуженным мастером спорта

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Александра Трусова получила звание заслуженного мастера спорта. Фото приказа спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

Россиянка опубликовала копию приказа министра спорта России о присуждении звания от 25 февраля. На снимке видно, что помимо Трусовой, звание получили также представительницы отечественного биатлона: Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

17-летняя Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Помимо серебра на Играх в Пекине Трусова дважды становилась бронзовой призеркой чемпионата Европы. Также она выигрывала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об атаке украинских националистов на энергоснабжение ЧАЭС
Российских и белорусских каратистов оставили без международных соревнований
Россия направит документы в ОЗХО об опасности провокаций с химоружием на Украине
Вероятность снижения числа курильщиков в России оценили
В ООН призвали отказаться от наносящих ущерб россиянам санкций
Блинкен рассказал об обещании ОАЭ нарастить объемы добычи нефти
17-летняя Трусова получила звание заслуженного мастера спорта
Блинкен назвал Россию единственной способной решить кризис на Украине страной
Россия заявила о заинтересованности в полном выполнении газовых обязательств
Зеленский заявил о готовности к компромиссам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.