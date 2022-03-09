17-летняя Трусова получила звание заслуженного мастера спорта

Российская фигуристка Александра Трусова стала заслуженным мастером спорта

Российская фигуристка Александра Трусова получила звание заслуженного мастера спорта. Фото приказа спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

Россиянка опубликовала копию приказа министра спорта России о присуждении звания от 25 февраля. На снимке видно, что помимо Трусовой, звание получили также представительницы отечественного биатлона: Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

17-летняя Трусова завоевала серебро в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Помимо серебра на Играх в Пекине Трусова дважды становилась бронзовой призеркой чемпионата Европы. Также она выигрывала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме.