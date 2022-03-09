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Академик РАН заявил о возможных проблемах с импортными лекарствами от ВИЧ

Академик Покровский сообщил о продолжении поставок лекарств для терапии ВИЧ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Санкции могут создать проблемы с доставкой лекарств и сырья производства препаратов для терапии ВИЧ-инфекции. При этом данных о прекращении поставок импортных препаратов пока нет. Так влияние санкций на пациентов с неизлечимой болезнью в разговоре с «Лентой.ру» оценил руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Во всяком случае, представители некоторых фармацевтических компаний говорят, что они не предполагают прекращение поставок лечебных препаратов. Здесь все зависит от позиции их правительств. В данном случае ограничения были бы явно антигуманным актом», — сказал он.

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Покровский предрек, что в будущем арсенал лекарств для терапии ВИЧ-инфекции может сократиться. Он уточнил, что многие препараты производятся в Индии, поэтому вопрос можно решить обходными путями. На данный момент в России есть более 30 разных наименований препаратов.

Ранее стало известно, что в российских аптеках заметили временный недостаток импортного инсулина и медицинских изделий для терапии сахарного диабета. Как объяснили в Союзе профессиональных фармацевтических организаций, это произошло из-за ажиотажного спроса потребителей. По словам пациентов, при прекращении поставок зарубежного инсулина людям будет тяжело компенсировать свое заболевание. В Росздравнадзоре заявили, что большая часть препаратов производится в России, поэтому пациентам не о чем беспокоиться. В датской фармацевтической компании «Ново Нордиск» сообщили, что продолжают деятельность в России, а нехватка препаратов может возникнуть в том числе и из-за возросшего спроса.

Кроме того, российские фармацевтические компании пожаловались на возможные перебои с поставками сырья. В Минпромторге заверили, что в России сформирован запас жизненно важных препаратов и сырья для них, которого хватит на срок до года.

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Майя Гавашели
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