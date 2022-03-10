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Россию возмутили эксперименты США в биологических лабораториях на Украине

Глава МИД Лавров заявил, что Россия возмущена деятельностью США в лабораториях на Украине

Фото: Павел Бедняков / ТАСС

Россия возмущена тем, что США продолжают проводить эксперименты над патогенами в биологических лабораториях на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу, цитату приводит ТАСС.

Лавров напомнил, что эти патогены, предположительно, могут использоваться как биологическое оружие. «Совершенно возмутительные факты касательно того, чем Пентагон занимается в созданных на деньги Соединенных Штатов биологических лабораториях, используя украинскую территорию для того, чтобы экспериментировать над патогенами», — заявил министр.

6 марта Минобороны России сообщило, что в ходе проведения специальной операции на Украине вскрылись факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США.

Позднее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и доложила, что США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль российских вооруженных сил. В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заверил, что США никогда не занимались созданием биологического оружия на Украине.

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Виктория Кондратьева
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