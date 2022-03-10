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Прожившие больше 380 лет на четверых два брата и две сестры установили рекорд

Два брата и две сестры попали в Книгу рекордов Гиннесса, прожив 383 года на четверых

Кадр: WISN 12 News / YouTube

Два брата и две сестры из США, прожившие больше 380 лет на четверых, попали в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает UPI.

Рекорд установили: 100-летняя Герри Балджер, 97-летняя Марджори Гилмартин, 95-летний Роберт Гобл и 93-летний Ричард Гобл. Совокупный возраст родственников составляет 383 года, и их имена будут опубликованы в следующем выпуске книги рекордов.

Как рассказала Балджер, живущая в городе Гринфилд, штат Висконсин, она была очень рада узнать, что она, ее сестра и братья попали в Книгу рекордов Гиннесса, однако призналась, что событие не стало для нее сюрпризом. «Не могу дождаться, когда возьму в руки следующий выпуск. Я видела прошлогодний и поняла, что мы будем следующими», — призналась долгожительница.

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Дети рекордсменов рассказали, что пожилые люди очень поддерживают друг друга, а, когда собираются все вместе, случается настоящий праздник. «Мы до сих пор все очень здоровые», — похвасталась Балджер.

Ранее сообщалось, что старейшие сестры-близнецы Австралии поделились секретом долголетия. 102-летние пенсионерки рассказали, что всю жизнь отказывались от спиртного.

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Никита Савин
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