Турция призвала не ждать чудес от переговоров Лаврова и Кулебы

Глава МИД Турции Чавушоглу призвал не ждать чудес от переговоров России и Украины

Не стоит рассчитывать на моментальные результаты после переговоров глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, состоявшихся в Анталье 10 марта. С таким призывом выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который также участвовал в переговорах. Цитату приводит РИА Новости.

«Не стоит ждать чудес от этой встречи, но очень важно, что начались контакты на этом уровне... Не было ожиданий, в том числе у меня, что будут учтены все требования [обеих сторон]», — заявил турецкий министр.

Он также понадеялся, что в конечном итоге стороны смогут добиться переговоров на уровне лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Встреча глав МИД России и Украины состоялась после трех раундов переговоров российской и украинской делегаций в Белоруссии по поиску выхода путей из конфликта на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине. Пока им удалось договориться об организации гумкоридоров, доставке продуктов и лекарств с объявлением режима тишины.