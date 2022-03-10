В Совфеде оценили решение Зеленского об изъятии российской собственности

Сенатор Цеков назвал «агонией Зеленского» решение об изъятии российской собственности

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о принудительном изъятии российской собственности в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Цеков назвал принятый на Украине закон «агонией Зеленского и нынешней украинской власти». Он также подчеркнул, что антироссийские решения наносят вред Украине. Помимо этого, сенатор добавил, что все неудачи Украины как государства заключаются в ошибочно выбранном курсе, который основывается на враждебности к России.

Ранее Зеленский подписал закон, позволяющий правоохранительным органам принудительно изымать всю собственность России и ее граждан на территории страны. «Закон определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной необходимости», — говорится в сообщении украинского парламента. Как говорится в тексте документа, принудительная конфискация сможет распространяться на все объекты права собственности любого резидента России.

