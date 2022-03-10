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Посол России призвал США свернуть незаконные работы в области военной биологии

Посол России в США Антонов: Штаты обеспокоены раскрытием истины о незаконных исследованиях
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал ответ американских властей на раскрытие Москвой истины о проводимых работах по военно-биологической программе в странах бывшего СССР. Он заявил, что США вновь пытаются обвинить Россию во всех грехах и призвал их свернуть незаконные исследования. Его слова приводятся в Facebook посольства.

«Нервозные высказывания американских властей свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Белого дома раскрытием истины о проводимых работах по военно-биологической программе у границ Российской Федерации при финансировании США. Администрация оправдывает незаконную и опасную деятельность стандартной тактикой, обвиняя Россию во всех грехах. В ход идут ничем не подтвержденные и уже изрядно надоевшие аргументы», — рассказал дипломат.

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Он подчеркнул, что Штатам следует свернуть любые незаконные работы в области военной биологии, включая деятельность на территории постсоветского пространства. Также посол считает необходимым ускорить сроки уничтожения американских национальных запасов химического оружия.

Ранее доктор биологических наук Петр Чумаков раскрыл предназначение секретных военных лабораторий США. Он отметил, что значительная часть из них расположена в странах, которые окружают Россию, а исследования могут проводиться в военных целях.

Марина Совина
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