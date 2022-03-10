Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Диетолог назвал полезную замену картофельным чипсам

Диетолог Шишова порекомендовала заменить картофельные чипсы яблочными

Фото: Shutterstock

Картофельные чипсы можно заменить яблочными или нори. Такие рекомендации дала диетолог Ева Шишова в разговоре с «Лентой.ру». По ее словам, эти альтернативные варианты куда полезнее чипсов.

Ранее стало известно, что компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Так, будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.

Однако компания продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отметили в компании.

Замена чипсам

Люди любят картофельные чипсы за усилители вкуса и большое количество соли, считает Шишова. Диетолог порекомендовала в принципе ограничивать себя в употреблении этих веществ. Достойной альтернативой она назвала яблочные чипсы. «Они тоже очень вкусные и полезные. Если мы говорим о соленых именно чипсах, то сейчас есть разнообразный выбор хлебцев и снеков с разными вкусами», — высказалась специалист.

Также Шишова назвала чипсы из нори заменой продукту из картофеля. «Они есть разные, есть натуральные, а есть со вкусами, острые, например. В последних, конечно, много соли. Каждый день такие есть я не порекомендую. Но они куда полезнее, чем картофельные чипсы. Дети их очень любят», — отметила диетолог.

В чипсах из нори содержится йод, объяснила Шишова. Людям с нехваткой этого элемента можно отказаться от покупки пищевых добавок с его содержанием при содержании нори в рационе.

Ранее деятельность в России приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua). Перед этим аналогичное решение приняла американская корпорация Procter & Gamble. В компании отметили, что оставят на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал роддом в Мариуполе базой батальона «Азов»
Бывшего российского министра задержали за махинацию с землей
Один из наиболее разбогатевших россиян продал компанию из-за санкций Европы
В Белоруссии анонсировали визит Лукашенко в Москву
Монеточка рассказала о борьбе с булимией
В Госдуме назвали причины действий Центробанка по валютным операциям
Сборную России по регби отстранили от чемпионата Европы
Кремль анонсировал встречу Путина с Лукашенко
Юрист объяснил процедуру выхода России из Совета Европы
Еще в одном российском регионе отменили большинство ограничений из-за COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.