Диетолог назвал полезную замену картофельным чипсам

Диетолог Шишова порекомендовала заменить картофельные чипсы яблочными

Картофельные чипсы можно заменить яблочными или нори. Такие рекомендации дала диетолог Ева Шишова в разговоре с «Лентой.ру». По ее словам, эти альтернативные варианты куда полезнее чипсов.

Ранее стало известно, что компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Так, будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.

Однако компания продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отметили в компании.

Замена чипсам

Люди любят картофельные чипсы за усилители вкуса и большое количество соли, считает Шишова. Диетолог порекомендовала в принципе ограничивать себя в употреблении этих веществ. Достойной альтернативой она назвала яблочные чипсы. «Они тоже очень вкусные и полезные. Если мы говорим о соленых именно чипсах, то сейчас есть разнообразный выбор хлебцев и снеков с разными вкусами», — высказалась специалист.

Также Шишова назвала чипсы из нори заменой продукту из картофеля. «Они есть разные, есть натуральные, а есть со вкусами, острые, например. В последних, конечно, много соли. Каждый день такие есть я не порекомендую. Но они куда полезнее, чем картофельные чипсы. Дети их очень любят», — отметила диетолог.

В чипсах из нори содержится йод, объяснила Шишова. Людям с нехваткой этого элемента можно отказаться от покупки пищевых добавок с его содержанием при содержании нори в рационе.

Ранее деятельность в России приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua). Перед этим аналогичное решение приняла американская корпорация Procter & Gamble. В компании отметили, что оставят на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.