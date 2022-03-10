Франция назвала число прибывших беженцев с Украины

МВД Франции заявило о готовности страны принять 100 тысяч украинских беженцев

С начала военной операции России во Францию прибыли около 7,5 тысячи украинских беженцев, однако это число вскоре резко увеличится. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, сообщает ТАСС.

По словам чиновника, только за прошедшие два дня во Францию прибыли около двух тысяч человек с Украины. Большинство беженцев прибывает в Париж и столичный регион Иль-де-Франс.

Глава МВД добавил, что пока республика располагает возможностью принять лишь около 25 тысяч человек, однако в перспективе готова дать убежище большему числу людей.

«Мы стараемся подготовить условия для большего числа людей. Их будет значительно больше в ближайшие дни или недели. Нам необходимо быть готовыми принять 50 тысяч, а возможно, даже 100 тысяч беженцев», — подтвердил его слова руководитель французского межминистерского кризисного центра Жозеф Зимет.

Ранее стало известно, что украинские власти сумели вывезти за границу несколько сотен иностранных студентов, в том числе из России, Белоруссии, Франции и Италии. Они покинули страну на поезде через пограничный пункт «Львов-Перемышль».