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В Германии призвали обеспечить безопасность всех АЭС на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: нужно обеспечить безопасность украинских атомных электростанций

Фото: Pixabay.com

Нужно обеспечить безопасность украинских атомных электростанций (АЭС), заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводит ТАСС.

Как уточнила немецкий политик, безопасность и неприкосновенность АЭС на Украине крайне важны. «Они никогда не могут становиться целью боевых действий», — подчеркнула она и призвала обеспечить безопасность всех станций. Дипломат поблагодарила Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) за работу в сложных условиях.

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25 февраля

Ранее Минобороны заявило об атаке украинских националистов на энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Заместитель министра обороны России, генерал армии Николай Панков уточнил, что российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания.

24 февраля российский лидер Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

Марина Совина
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