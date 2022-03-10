Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Гана призвала Россию и Украину урегулировать кризис для спасения нефтяного рынка

Глава Минэнерго Ганы Премпе: Россия и Украина должны решить разногласия ради рынка нефти

Фото: Pixabay.com

Текущий кризис в глобальном нефтяном рынке энергоносителей связан с конфликтом России и Украины, заявил министр энергетики Ганы Мэттью Опоку Премпе, пишет РИА Новости.

Глава ведомства призвал стороны урегулировать разногласия для спасения отрасли. «Я хотел бы иметь прогноз по поводу того, когда закончится волатильность на нефтяном рынке, но нынешний глобальный нефтяной кризис спровоцирован лишь недостатком взаимопонимания между Россией и Украиной», — подчеркнул он. Премпе выразил надежду, что сторонам удастся договориться в ближайшее время. По его словам, две страны должны решить разногласия ради рынка нефти.

Материалы по теме:
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
26 февраля
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля

Он затронул тему сотрудничества с Россией в сфере энергетики. По словам Премпе, российские компании уже инвестируют в добычу углеводородов в его стране. Он призвал их принять участие в создании инфраструктуры Ганы для поставок. «Мы говорим не только о газе, но и воды — мы будем приветствовать их инвестиции», — добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России захотели национализировать «Макдоналдс» и Apple
Посол России призвал США свернуть незаконные работы в области военной биологии
Производитель пива Carlsberg приостановил производство в России
Найдены новые доказательства существования воды и ветра на Марсе
Грузовая авиакомпания остановила полеты из-за санкций
Россияне вспомнили работу московского книжного магазина в СССР
Россиян предупредили о возможности исчезновения голливудских фильмов
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе перешел в промоушен Нурмагомедова
Стала известна личность купившего дом Леонардо Ди Каприо
Фотография «Макдоналдса» озадачила пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.