Гана призвала Россию и Украину урегулировать кризис для спасения нефтяного рынка

Глава Минэнерго Ганы Премпе: Россия и Украина должны решить разногласия ради рынка нефти

Текущий кризис в глобальном нефтяном рынке энергоносителей связан с конфликтом России и Украины, заявил министр энергетики Ганы Мэттью Опоку Премпе, пишет РИА Новости.

Глава ведомства призвал стороны урегулировать разногласия для спасения отрасли. «Я хотел бы иметь прогноз по поводу того, когда закончится волатильность на нефтяном рынке, но нынешний глобальный нефтяной кризис спровоцирован лишь недостатком взаимопонимания между Россией и Украиной», — подчеркнул он. Премпе выразил надежду, что сторонам удастся договориться в ближайшее время. По его словам, две страны должны решить разногласия ради рынка нефти.

Он затронул тему сотрудничества с Россией в сфере энергетики. По словам Премпе, российские компании уже инвестируют в добычу углеводородов в его стране. Он призвал их принять участие в создании инфраструктуры Ганы для поставок. «Мы говорим не только о газе, но и воды — мы будем приветствовать их инвестиции», — добавил он.

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