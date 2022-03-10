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Путин рассказал о попытках США заключить контракты с Ираном и Венесуэлой

Путин заявил, что США пытаются подписать контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

США предпринимают попытки подписать контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Пытаются уже во что бы то ни стало договориться с теми странами, в отношении которых сами вводили в свое время нелегитимные ограничения», — рассказал глава государства.

Он отметил, что власти США отправились в Венесуэлу, чтобы заключить контракт. «Но не надо было вводить этих нелегитимных санкций», — добавил он.

Кроме того, президент выразил уверенность, что то же самое повторится и в отношении России.

Ранее США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырье. Отмечается, что Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года.

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Никита Абрамов
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