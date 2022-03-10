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Лавров выразил надежду на осознание вызванных Западом угроз

Глава МИД Лавров заявил, что ситуация на Украине вызвана бездействием западных лидеров

Фото: Globallookpress.com

Российская сторона надеется, что западные лидеры, обеспокоенные ситуацией на Украине, осознают экзистенциальную угрозу для европейской безопасности, вызванную их бездействием. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Я надеюсь, что те западные лидеры, что сейчас очень оживились по поводу происходящего на Украине, все-таки осознают экзистенциальную угрозу для всей европейской безопасности, которая вызвана их полным бездействием и нежеланием выполнять прежние договоренности. Мы никогда не хотели войны и до сих пор войны не хотим. Мы хотим эту войну закончить», — указал министр.

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Ранее Лавров заявил, что Москва считает украинский кризис и связанные с ним события агрессией против всего русского в мире. По словам дипломата, страны Запада добиваются от Украины постоянной работы против интересов России. Он уверен, что реакция стран Запада на российскую спецоперацию на Украине говорит о серьезном конфликте интересов.

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Виктория Кондратьева
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