Лавров выразил надежду на осознание вызванных Западом угроз

Глава МИД Лавров заявил, что ситуация на Украине вызвана бездействием западных лидеров

Российская сторона надеется, что западные лидеры, обеспокоенные ситуацией на Украине, осознают экзистенциальную угрозу для европейской безопасности, вызванную их бездействием. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Я надеюсь, что те западные лидеры, что сейчас очень оживились по поводу происходящего на Украине, все-таки осознают экзистенциальную угрозу для всей европейской безопасности, которая вызвана их полным бездействием и нежеланием выполнять прежние договоренности. Мы никогда не хотели войны и до сих пор войны не хотим. Мы хотим эту войну закончить», — указал министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва считает украинский кризис и связанные с ним события агрессией против всего русского в мире. По словам дипломата, страны Запада добиваются от Украины постоянной работы против интересов России. Он уверен, что реакция стран Запада на российскую спецоперацию на Украине говорит о серьезном конфликте интересов.