Россия пообещала делать все для полной независимости от Запада

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет делать все, чтобы больше не зависеть от Запада

Россия будет делать все для достижения полной независимости от Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, трансляцию ведет ТНВ.

Дипломат пообещал, что Москва справится со всеми трудностями, возникшими после введения западными странами антироссийских санкций. «Мы выйдем из этого кризиса, и у нас уже не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером», — подчеркнул он.

Лавров также добавил, что компании, которые решили приостановить деятельность в России, не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии Запада против Москвы. «Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказываться и чтобы никакой дядя — ни Сэм, ни кто еще — не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику», — резюмировал он.

Ранее глава МИД заявил, что российское руководство надлежащим образом позаботится о национальной экономике. «Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали», — напомнил он.