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Россия пообещала делать все для полной независимости от Запада

Глава МИД Лавров заявил, что Россия будет делать все, чтобы больше не зависеть от Запада
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Россия будет делать все для достижения полной независимости от Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, трансляцию ведет ТНВ.

Дипломат пообещал, что Москва справится со всеми трудностями, возникшими после введения западными странами антироссийских санкций. «Мы выйдем из этого кризиса, и у нас уже не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером», — подчеркнул он.

Лавров также добавил, что компании, которые решили приостановить деятельность в России, не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии Запада против Москвы. «Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказываться и чтобы никакой дядя — ни Сэм, ни кто еще — не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику», — резюмировал он.

Ранее глава МИД заявил, что российское руководство надлежащим образом позаботится о национальной экономике. «Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали», — напомнил он.

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Виктория Кондратьева
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