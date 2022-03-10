Россия пообещала делать все для полной независимости от Запада
Россия будет делать все для достижения полной независимости от Запада. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, трансляцию ведет ТНВ.
Дипломат пообещал, что Москва справится со всеми трудностями, возникшими после введения западными странами антироссийских санкций. «Мы выйдем из этого кризиса, и у нас уже не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером», — подчеркнул он.
Лавров также добавил, что компании, которые решили приостановить деятельность в России, не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии Запада против Москвы. «Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказываться и чтобы никакой дядя — ни Сэм, ни кто еще — не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику», — резюмировал он.
Ранее глава МИД заявил, что российское руководство надлежащим образом позаботится о национальной экономике. «Мы справлялись с трудностями на всех этапах нашей истории, когда эти трудности возникали», — напомнил он.